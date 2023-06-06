Під загрозою знищення: у Міненерго заявили про небезпеку підтоплення Херсонської ТЕЦ

За даними Міністерства енергетики України, через підтоплення вже знеструмлено майже 12 тисяч споживачів із Херсона.

Підрив Каховської ГЕС є серйозними ризиками підтоплення енергооб'єктів у Херсонській області, враховуючи Херсонську ТЕЦ. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

"Через підрив дамби є ризики підтоплення енергооб'єктів на Херсонщині, зокрема Херсонської ТЕЦ. Через підтоплення в місті вже знеструмлено майже 12 тисяч споживачів (р-н "Острів"), можливі проблеми з водопостачанням. Готуються превентивні антикризові заходи", — йдеться у повідомленні.

Незважаючи на поступове зниження рівня води в Каховському водосховищі, експерти "Енергоатома" стежать за ситуацією та стверджують, що наразі немає прямої загрози для Запорізької АЕС. Вони проводять постійний моніторинг та аналізують дані, щоб гарантувати безпеку та нормальне функціонування атомної електростанції. Однак з урахуванням руйнування Каховської ГЕС та потенційних наслідків, необхідно вживати всіх необхідних запобіжних заходів та готуватися до можливих змін ситуації.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС, звідки вода надходить на Запорізьку АЕС та забезпечує роботу станції.

Як повідомляв Фокус, внаслідок підриву ГЕС вода з Дніпра вже затоплює окуповану Нову Каховку та підібралася до Херсона.