"Чергове фаєршоу": бійці 3-ї ОШБр знищили склад з БК росіян під Бахмутом (відео)

На відеоролику можна побачити, як українські захисники виявляють склад із боєприпасами РФ і знищують його одним пострілом зі 120-мм міномету.

Українські бійці з третьої штурмової бригади показали роботу розвідувально-ударного підрозділу під Бахмутом. Про це повідомляє пресслужба розвідувально-ударного підрозділу 3-ї ОШБр.

Захисники України показали відеоролик, на якому видно, як знищують боєкомплект російських окупантів під Бахмутом зі 120-мм міномета.

"Розвідувально-ударний підрозділ Третьої штурмової бригади. Знаходимо склад БК покидьків і робимо чергове фаєршоу", — повідомляють у пресслужбі штурмової бригади.

Нагадаємо, днями воїни підрозділу повітряної оборони 77-ї окремої аеромобільної бригади показали, як знищують російські літальні апарати РФ Zala, "Ланцет" та "Елерон-3".

Також нагадаємо, наприкінці травня українські захисники показали, як знищують гаубицю російських окупантів "Мста-Б" поблизу Бахмута. Ліквідація ворожої артилерії відбулася поблизу міста Донбас, яке довгий час залишається найгарячішою точкою російсько-української війни.

4 червня бійці 26-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича відзначилися успішними діями на фронті, ліквідувавши гаубицю 2А65 "Мста-Б". Українські захисники зафіксували активність окупантів та відкрили вогонь. Після серії пострілів артилерія Збройних Сил України ліквідувала зброю РФ.