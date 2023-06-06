Загальна мобілізація в Україні: коли закінчиться призов на службу

З моменту оголошення указу президента України про введення воєнного стану терміни загальної мобілізації було перенесено вже 7 разів.

Загальну мобілізацію в Україні продовжено трохи більше, ніж до середини серпня 2023 року. Указом президента Володимира Зеленського від 24 лютого 2022 року про запровадження військового стану того ж дня в Україні було оголошено загальну мобілізацію.

Спочатку терміни загальної мобілізації складали 90 днів, проте з того часу вона була кілька разів продовжена.

З початку повномасштабного вторгнення РФ загальна мобілізація продовжувалася вже 7 разів у різні терміни.

Загальна мобілізація — скільки разів продовжували:

з 24 лютого до 25 травня 2022 року;

з 25 травня до 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада 2022 року до 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого до 20 травня 2023 року;

з 20 травня до 18 серпня 2023 року;

з 2 травня до 18 серпня 2023 року.

Мобілізація передбачає призов на військову службу всіх громадян віком від 18 до 60 років (переважно чоловіків), які можуть виконувати військовий обов'язок.

Про період останнього продовження загальної мобілізації заявив народний депутат Олексій Гончаренко, який зазначив, що 2 травня 2023 року Верховна Рада України ухвалила відповідні законопроекти, подані президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, днями Фокус писав про те, що з 1 червня очікується низка змін, зокрема, у військовому обліку та повідомленні громадян і що нового чекає військовозобов'язаних у червні 2023 року.