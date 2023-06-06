Підрив Каховської ГЕС: щонайменше 16 000 людей вже втратили свої будинки, – генсек ООН

За словами генсека ООН Антоніу Гутерріша, в організації не мають незалежної інформації про те, як прорвало греблю, але катастрофа, на його думку, є наслідком російського вторгнення в Україну.

У вівторок, 6 червня, генеральний секретар Організації об'єднаних націй (ООН) Антоніу Гутерріш заявив, що внаслідок руйнування дамби на Каховському водосховищі щонайменше 16 тисяч осіб уже втратили свої будинки. Про це повідомляє Reuters.

"Принаймні, 16 000 людей вже втратили свої будинки — безпечна і чиста питна вода під загрозою для багатьох тисяч інших", — сказав він і додав, що ООН координує свої дії з українським урядом для надання допомоги, включаючи питну воду та таблетки для очищення води.

Гутерріш назвав подію "монументальною гуманітарною, економічною та екологічною катастрофою". За його словами, ООН не має незалежної інформації про те, як прорвало українську греблю, проте, на його думку, це є ще одним руйнівним наслідком російського вторгнення в Україну.

"Напади на цивільне населення та найважливішу цивільну інфраструктуру мають припинитися. Ми повинні діяти, щоб забезпечити підзвітність та дотримання міжнародного гуманітарного права", — сказав чиновник.

Також він поінформував, що Рада безпеки ООН збереться пізніше у вівторок на прохання Росії та України.

Нагадаємо, 6 червня постпред РФ в ООН Василь Небензя заявив, що Росія зкличе термінове засідання Ради безпеки у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС. Він також спростував причетність Росії до руйнування ГЕС, аргументувавши це тим, що затоплення відбувається на території, яка знаходиться під її контролем.

За кілька годин до цього Україна також висловила намір скликати термінове засідання Ради безпеки ООН із цього приводу. Такі дії, серед інших, схвалено на засіданні РНБО.