"Подвійна система захисту": Данілов про наслідки для ЗАЕС після підриву Каховської ГЕС

Дати прогноз ядерної та радіаційної безпеки в умовах російської окупації вкрай складно.

Секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов розповів про ситуацію на Запорізькій АЕС після того, як Росія підірвала Каховську ГЕС. Про це він заявив у коментарі "24 каналу" 6 червня.

На засіданні РНБО, яке відбулося у вівторок, розглядали питання безпеки атомної електростанції, яка знаходиться у Запорізькій області. Контролю над нею українська сторона не має, як і над Каховською ГЕС.

Виконувач обов'язків президента "Енергоатому" Петро Котін розповів, як позначиться підрив дамби на ЗАЕС.

"Немає жодного підвищення існуючих норм. Те, що стосується ЗАЕС — на жаль, зараз вона в руках терористів. Те, що стосується охолодження — там є подвійна система захисту", — йдеться у повідомленні.

Тобто проблем із охолодженням агрегатів Запорізької атомної станції, які могли б існувати після підриву Каховської ГЕС, не спостерігається і це позитивний сигнал.

До речі, в.о. Глава Держатомрегулювання – Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков також зазначив, що при утриманні необхідних заходів можна уникнути серйозних наслідків на ЗАЕС.

"З ініціативи Держатомрегулювання взимку ДП "Енергоатом" розробив "Аналіз безпеки при зниженні рівня води Каховського водосховища" та розробив "Заходи щодо зниження рівня води Каховського водосховища", — сказав Олег Коріков.

При цьому зробити прогноз стану ядерної та радіаційної безпеки в умовах російської окупації вкрай складно. Також неможливо передбачити, на що далі наважаться російські окупанти у своїх терористичних методах.

Нагадаємо, 6 червня у МЗС Великобританії назвали "гидотою" підрив греблі Каховської ГЕС. Глава британського відомства Джеймс Клеверлі вважає, що навмисна атака на виключно цивільну інфраструктуру – військовий злочин.