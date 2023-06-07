"Росіяни навмисно пошкодили дамбу": повінь допоможе РФ ускладнити контрнаступ ЗСУ, — ISW

За оцінкою Інституту вивчення війни, Кремль використовує підрив Каховської ГЕС для підкріплення пропаганди про "провальний" наступ українських військ. Водночас аналітики не виявили матеріальної вигоди знищення станції для України.

Попри заперечення російських чиновників найімовірніше, що Каховську гідроелектростанцію у Херсонській області підірвали окупанти. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 6 червня.

Аналітики вказали, що Україна звинуватила у підготовленому завчасно навмисному руйнуванні дамби військових РФ, а країна-агресорка заявила про відповідальність захисників. Заяви ворожих чиновників, на думку американців, покликані підкріпити спроби зобразити наступ українських сил як провал. Зокрема, слова прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова у матеріалі назвали "неправдоподібним поясненням" через те, що широкомасштабний контрнаступ ЗСУ ще не почався.

"Російські офіційні особи, схоже, дедалі частіше намагаються негайно схарактеризувати українські наступальні зусилля як провал і, ймовірно, вирішили використати свої звинувачення проти України щодо дамби ГЕС, щоб посилити ці інформаційні зусилля", — зазначено у звіті.

У ISW заявили, що ще не виявили чітких доказів та не можуть дати незалежну оцінку відповідальності за знищення ГЕС. Однак в інституті підтвердили, що за їхніми оцінками Україна не мала матеріального інтересу в підриві дамби.

"ISW також оцінив, що, навпаки, Росія може використати повінь, щоб розширити річку Дніпро та ускладнити українські спроби контрнаступу через і без того складну водну структуру", — проінформували аналітики.

З посиланням на оприлюднені відео від 6 червня та заяви російських блогерів американці повідомили, що вода змила позиції захисників біля берега Дніпра та змусила формування евакуюватися, коли ворог здійснював обстріл з артилерії.

"Наразі ISW не може дати остаточної оцінки відповідальності за інцидент 6 червня, але вважає, що баланс доказів, міркувань і риторики свідчить про те, що росіяни навмисно пошкодили дамбу", — написали у звіті.

Нагадаємо, Дмитро Пєсков заявив, що всю відповідальність за підрив Каховської ГЕС нібито несе українська влада. Він назвав знищення дамби навмисною диверсією, пов’язаною з тим, що контрнаступ нібито "захлинається".

6 червня президент США Джо Байден вперше прокоментував підрив гідроелектростанції у Херсонській області. Він завірив, що американці допоможуть Україні.