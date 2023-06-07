128-ма бригада ЗСУ отримала на озброєння волонтерську машину на базі Т-62 (фото)

Інженери встановили посилену башту БМП-2 на шасі танка Т-62. Така техніка є новим елементом на полі бою.

Волонтери фонду Сергія Притули передали у 128-му гірсько-штурмову бригаду перероблений танк Т-62 на БМПТ чи БМПВ. Про це повідомляє волонтер Роман Сініцин (Балан) в твіттері.

За словами волонтера, БМПТ або "легкий танк" на базі Т-62 передали в 128-му гірсько-штурмову бригаду ЗСУ. Також він додав, що фонд працює над іншими трофейними танками. Окремо Сініцин зазначив, що бронювання башти на новоствореній машині посилили, щоб від спрацювання динамічного захисту не отримав ушкоджень екіпаж всередині. Бойовий модуль взяли з БМП-2.

Башту БМП-2 посилили, щоб встановити динамічний захист Фото: Роман Сініцин

БМПВ — це бойова машина піхоти, буква "В" означає "важка", бо побудована на базі танка. В Україні вже створювали подібні проєкти на базі Т-64, зокрема БМПВ-64.

БМПВ-64

БМПТ зокрема означає бойову машину підтримки танків. У виданні Forbes раніше писали, що створення машин на базі танків можуть стати ще одним звʼязувальним елементом на полі битви. БМПТ є чимось середнім між піхотою, яка прикриває танки, та танками, які прикривають піхоту й першими вступають в бій.

Зсередини БМПТ на базі Т-62 Фото: Роман Сініцин Зсередини БМПТ на базі Т-62 Фото: Роман Сініцин

Нагадаємо, 6 червня в Міноборони Чехії заявили про початок модернізації українських танків Т-64, яка розпочнеться вже незабаром.