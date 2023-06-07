"Навіть не намагаються": росіяни на підтоплених територіях не допомагають жителям, — Зеленський

На окупованій частині Херсонської області, яка опинилася у воді, жителі змушені сподіватися лише на себе, адже збоку окупантів жодних рятувальних операцій не проводиться.

Підривом Каховської ГЕС російські терористи вкотре довели, що вони є загрозою для всього живого. Про це у своєму телеграм-каналі написав президент України Володимир Зеленський.

За його словами, російські окупанти свідомо знищили одне з найбільших водосховищ України.

"Щонайменше 100 тисяч людей жили в цих районах до російського вторгнення. Принаймні десятки тисяч досі там. Сотні тисяч людей залишилися без нормального доступу до питної води. Наші служби, усі, хто може дати людям порятунок, уже залучені. Але ми можемо допомогти тільки на підконтрольній Україні території. На окупованій Росією частині окупанти навіть не намагаються допомогти людям", — повідомив президент.

Затоплена Херсонщина. Евакуація жителів.

Президент наголосив, що таке ставлення до людей збоку агресора ще раз демонструє цинізм РФ і показує, що насправді Росія несе Європі та світу.

Затоплена Херсонщина. Евакуація жителів.

Президент опублікував ряд світлин щодо ситуації із затоплених населених пунктів Херсонщини та кадрів, як рятують місцевих жителів волонтери, рятувальники, правоохоронці та військові.

Затоплена Херсонщина. Евакуація жителів.

Нагадаємо, що в "Укргідроенерго" заявили, що на відновлення зруйнованої окупантами Каховської ГЕС знадобиться щонайменше 5 років і близько 1 млрд євро коштів.

Раніше повідомлялося, що фізик спростував саморуйнацію Каховської ГЕС і довів, що відбулася серія "синхронізованих за часом вибухів", які зафіксував магнітометр у Бухаресті. Вибух визначили з похибкою орієнтовно у 5 хвилин. Йдеться про час 02:50. Офіційна українська влада також вказує цей час.