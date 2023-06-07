На тлі загроз Китаю: в Конгресі США заговорили про зниження військової допомоги Україні

Конгресмен Майк Роджерс сказав, що у вересні питання обсягу фінансування військової допомоги Україні може бути переглянуте "на набагато скромнішому рівні".

Комітет зі збройних сил Палати представників Конгресу США розглядає законопроєкт про додаткові витрати у 2023 році на боротьбу з погрозами із боку Китаю. Водночас голова комітету Марк Торнберрі припустив, що наступний пакет допомоги Україні буде надано "в набагато меншому обсязі". Про це 6 червня написали журналісти Defence News.

Проєкт запропонував республіканць Майкл Роджерс зі штату Алабама. Він зазначив, що як тільки Конгрес завершить роботу над законом про повноваження в галузі національної оборони на 2024 фінансовий рік і законопроєктом про асигнування на оборону, тоді слід звернути увагу на Китай.

"Нам час подивитися та зрозуміти, чи справді ми займаємося Китаєм. Якщо так, то добре. Якщо ні, ми продовжуватимемо та скорочуватимемо фінансування (проєктів додаткових оборонних витрат). Для мене вся справа в Китаї", — заявив він.

Водночас Роджерс, який раніше критикував адміністрацію Байдена за відмову постачати Україні певні види зброї, висловився менш оптимістично щодо військової допомоги Україні. За його словами, у процесі фінансування можливостей ЗСУ можуть відбутися зміни, залежно від того, яким буде контрнаступ і чи настане до вересня перемир'я.

"Мені, ймовірно, доведеться повернутися до питання про Україну, але на набагато скромнішому рівні, ніж усе, що ми робили раніше", — сказав Роджерс в інтерв'ю Defense News.

Оглядачі у зв'язку з цим зазначили, що Пентагон не включив додаткову допомогу Україні до свого бюджетного запиту на 2024 фінансовий рік, зазначивши, що відомство запитуватиме майбутні пакети допомоги, виходячи з додаткових витрат, які затвердить Конгрес. Водночас Міністерство оборони очікує, що кошти на допомогу Україні закінчаться до кінця фінансового року у вересні.

У матеріалі також було наведено цифри. У 2023 фінансовому році, який закінчується 30 вересня, загальні витрати на оборону становитимуть $893 млрд із урахуванням $35,4 млрд на надзвичайну допомогу Україні. А загальні витрати на оборону у 2022 фінансовому році становили $794 млрд після того, як Конгрес виділив ще $26 млрд на допомогу Україні.

Раніше повідомлялося, що, згідно зі звітом Пентагону, інспектори відомства провели аудит, під час якого виявили непридатне для експлуатації озброєння, призначене для відправки в Україну. Було виявлено шість гаубиць М777 і понад 20 машин M1167 "Humvee", які потребують ремонту.