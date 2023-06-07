Стріляли з РСЗВ: ЗС РФ намагалися вбити тих, хто рятувався із затопленого Херсона, – ЗСУ

Окупанти завдали десятків ударів по людях, які виїжджали автобусами з мікрорайону Острів. Евакуація триває — місто залишило понад 1,7 тисячі людей.

Російські окупанти завдали десятки ударів по людях, які намагалися врятуватися із затопленого мікрорайону Острів у Херсоні. Про це сказав 7 червня у коментарі агентству "УНІАН" речник 124-ї бригади ЗСУ Сергій Грибочок.

За його даними, під час збору евакуаційних автобусів на Острові, загарбники обстрілювали їх з РСЗВ та інших видів озброєнь, які діставали до району.

"Вони просто заважають, не дають людям евакуюватися — як на цьому березі, так і на тому. Прильоти були на Одеській площі. Було видно, як снаряди у воду прилітають. Є постраждалі, але хлопці, військові були поряд і надали медичну допомогу", — розповів Грибочок.

Загиблих внаслідок прильотів немає, але є поранені. Точних даних про прильоти поки що немає, але їх кількість обчислюється десятками, додав речник 124-ї бригади ЗСУ.

Евакуація з Херсона 7 червня триває. До 15:00 із підтоплених районів евакуювали 1 752 особи, з них 103 дитини. Надано психологічну допомогу 111 особам, зазначили у ДСНС України.

За даними рятувальників, було підтоплено 20 населених пунктів та 2612 будинків на правому березі Дніпра.

Нагадаємо, що Сили оборони півдня України 7 червня говорили про відступ ЗС РФ від Дніпра на відстань від 5 до 15 км після підриву Каховської ГЕС.

Журналісти The New York Times 7 червня з'ясували, що Каховську ГЕС могли підірвати зсередини. На це вказують масштаби руйнувань греблі.