"Уже близько": легіон "Свобода Росії" звернувся до жителів Криму з проханням

Бійці ЛСР заявили, що не визнають "референдум", який відбувся у 2014 році й настав час відновити справедливість. Громадян закликали за можливості надати важливу інформацію.

Легіон "Свобода Росії" висловив свою позицію щодо Криму та звернувся до мешканців півострова з проханням допомогти. Про це повiдомили в пресслужбі формування 7 червня.

Насамперед вони зазначили, що в жодному разі не визнають "референдум", який пройшов на території півострова у 2014 році, а тим більше злочинну інтервенцію російських військ у Крим.

"Легіон вважає справою обов'язку повернути Україні те, що її по праву, щоб мати можливість із чистою совістю будувати нову Росію. Ми потребуємо вашої підтримки, щоб наблизитися до нашої спільної Перемоги", — йдеться в повідомленні.

Бійці легіону "Свобода Росії" закликали небайдужих місцевих жителів надати формуванню таку інформацію, яка може допомогти в майбутньому звільнити територію від російської агресії.

Сюди входить:

точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупантів;

місця проживання керівного складу окупаційних військ;

локації розташування та маршрути пересування військової техніки;

дані про місцевих колаборантів, які перейшли на бік супротивника;

інформація про осіб, які "співчувають" окупантам та інших прихильників окупаційної влади, і їхні дані.

Усе це потрібно надавати разом із геоприв'язкою з координатами.

"Уникайте цих об'єктів. Якщо ви живете поруч і вірні Україні — повідомте про це. Нам дороге кожне життя, і ми зробимо все, щоб його зберегти. Ми вже близько", — продовжили в пресслужбі легіону "Свобода Росії".

Нагадаємо, 5 червня повідомлялося, що в ЛСР виклали відео знищення техніки ЗС РФ у Бєлгородській області. Добровольці закликали солдатів ЗС РФ припинити опір, здаватися в полон і зберегти собі життя.

Також повідомлялося, що бійці РДК і ЛСР проникли до Нової Таволжанки по річці Сіверський Донець. Російські медiа повідомляють, що 20 добровольців зайняли три будинки в населеному пункті, після чого розпочався бій із підрозділами Міноборони РФ.