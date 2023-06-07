"Свідома політика": окупантам не завжди важливо, куди в Києві впаде ракета, — ГУР

Серед комплексних завдань противника — терор української столиці. Після провалу зимової кампанії РФ змінила тактику обстрілiв.

Російським окупантам не завжди важливо, по якій цілі буде здійснено удар в українській столиці — у Києві. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у ефірі телемарафону 7 червня.

Представник спецслужб вважає, що противник під час регулярних ракетних атак на столицю не сильно довго думає, націлитися на стратегічний об'єкт чи на житловий будинок.

"Увага ворога на Києві. У них є конкретний перелік цілей. Але розуміючи, що в багатьох випадках зброя не є високоточною, вони припускають, що цілі можуть бути не уражені, а може постраждати цивільна інфраструктура. Це їхня свідома політика. У цілому тероризування Києва — це комплексна задача ворога, і не завжди важливо, по якій цілі буде влучання", — йдеться в повідомленні.

Також представник розвідки уточнив, що противник повністю змінив тактику обстрілів. Окупанти провалили зимову кампанію ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі та не змогли залишити країну в темряві й посіяти паніку серед місцевого населення.

"Після фіаско була пауза якийсь час, момент накопичення ракетоносних озброєнь. І після паузи ми бачимо повторення", — продовжив Андрій Юсов.

Але водночас більшу частину свого ракетного арсеналу вони вже не зможуть відновити, а Україна в цей час продовжує зміцнювати ППО.

Нагадаємо, 7 червня повідомлялося, що дрон-камікадзе Shahed атакував житловий будинок у Сумській області. Вночі та вранці війська Росії обстріляли кордони України. Усього було зафіксовано 13 вибухів.

5 червня британська розвідка повідомила, що РФ протягом травня запустила понад 300 іранських Shahed. Російські війська навряд чи досягли особливого успіху в спробі виснажити українську ППО.