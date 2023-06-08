"Прорив порвався": на російському танку Т-90М бронювання розійшлося по шву (відео)

Однією з розрекламованих у РФ особливостей танку Т-90М "Прорив" є нова башта, яка має бути дуже захищеною. Фахівці "Уралвагонзаводу" зробили все "не надто якісно".

Російський танкіст опублікував відео наслідків влучання по танку Т-90М "Прорив" у лівий борт. Бронювання почало розходитись по шву. Про це повідомляється у телеграм-каналі "Танки. Історія та сучасність".

У відео не повідомляється, що влучило у російський танк. Проте від удару зварні шви на Т-90М "Прорив" почали розходитись. Автор каже, що це говорить про "якість" виробництва на "Уралвагонзаводі" — це єдине підприємство у Росії, яке виготовляє нові танки. Окрім цього від удару машина втратила панорамний приціл 3КУ.

Шви розійшлися на конструкції башти. Відомо, що одна з особливостей новітнього Т-90М є як раз нова башта. Вона має композитну конструкцію і складається з декількох листів алюмінію, пластика та гомогенної броні. Проте конструкція, як пишуть російські джерела, вийшла незбалансованою. Передня частина башти важча, ніж задня. А динамічний захист є лише у передній лобовій проєкції, що робить його вразливішим. Також танк має новий динамічний захист "Релікт" замість "Контакт-5" й комплекс активного захисту.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні окупанти втратили 22 танки Т-90М "Прорив". Ці втрати підтвердили аналітики Oryx. Всього російська армія отримала приблизно 100 танків Т-90М.

Нагадаємо, 3 червня ЗСУ підірвали черговий танк окупантів Т-90М. Аеророзвідники знайшли машину серед лісу.

26 травня ЗСУ добили російський танк Т-90М "Прорив" під носом окупантів. Техніку знищили аеророзвідники підрозділу К2.