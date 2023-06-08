Проти майбутніх загроз: в Ізраїлі завершили випробування морського "Залізного купола" С-Dome (відео)

Особливість системи полягає в тому, що комплекс не потребує спеціальної радарної системи, оскільки C-Dome взаємодіє з радами корабля.

Ізраїльська військово-морська версія системи ППО "Залізний купол" під назвою C-Dome успішно завершила нову серію випробувань, спрямованих на протидію "існуючим та майбутнім загрозам". Військові заявили, що цей комплекс здатний протистояти крилатим ракетам та безпілотникам, пишуть оглядачі Breaking Defence.

У публікації наводяться слова міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, який сказав, що C-Dome є "значним стрибком вперед в оборонних можливостях країни і забезпечує перевагу та оперативні можливості ізраїльського оборонного відомства перед зростаючими загрозами на морській арені".

Керівництво компанії Rafael, яка є виробником системи, також високо оцінило успіх проведених випробувань. Вони зазначили, що C-Dome вже використовується у військово-морському флоті на корветах класу Sa'ar 5, і, згідно з заявою Міністерства оборони, нові випробування стали значним кроком на шляху до досягнення остаточних експлуатаційних можливостей системи.

Що відомо про C-Dome

Система ППО C-Dome розроблена на основі наземного комплексу Iron Dome (Залізний купол) та призначена для ефективного захисту бойових кораблів від різних загроз. Вона може швидко і автоматично справлятися з атаками, зокрема масованими, уражаючи кілька цілей одночасно.

Ця версія комплексу ППО є кластером з 10 ракет-перехоплювачів Tamir, які можуть забезпечувати 360-градусне охоплення. Відмінність від наземної версії базування у тому, що C-Dome не потрібна спеціальна радарна система, оскільки комплекс взаємодіє з радарами корабля. Зокрема, в ході раніше проведених випробувань система була пов'язана з морською РЛС Magen Adir з активною антеною ґратами з електронним скануванням.

Раніше повідомлялося, що німецька компанія Rheinmetall та ізраїльська Elbit завершили випробування роботизованої САУ L52. Нова САУ має розширити артилерійські можливості Бундесверу. Крім того, у списку потенційних замовників знаходяться Нідерланди та Угорщина.