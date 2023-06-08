Перші спроби прорвати оборону: Україна зіткнулася з жорстким опором ЗС РФ, — CNN

За даними журналістів, українським військам вдалося розбити частину сил РФ у районі Бахмута. Але йдеться і про втрати особового складу та техніки ЗСУ, у тому числі колісних бронемашин з посиленим протимінним захистом MRAP.

В останні кілька днів у ході своєї першої спроби прорвати російські лінії оборони на сході Україна зіткнулася з більш жорстоким опором російських сил, ніж очікувалося. Про це повідомляє CNN із посиланням на двох високопоставлених представників керівництва США.

Згадується про втрати особового складу та техніки. Один із чиновників розповів про "значні" втрати, серед іншого, згадується про колісні бронемашини з посиленим протимінним захистом MRAP.

Українським військам вдалося розбити частину російських сил у районі Бахмута, але російські військові з протитанковими ракетами, гранатами та мінометами чинили "запеклий опір".

Росіяни окопалися на багаторівневих оборонних рубежах з мінними полями, що "завдало важкої шкоди українській бронетехніці".

Але представники США, як, втім, і України заявляють, що ці втрати не позначаться на запланованому масштабнішому контрнаступі ЗСУ. Представники країн Заходу, зокрема. США, очікували, що на контрнаступ України піде певний час, при цьому доведеться ризикувати як українськими захисниками, та і технікою, що поставляється з-за кордону.

Нагадаємо, що українські сили ліквідували понад три роти російських військ на Таврійському напрямку. Генерал Олександр Тарнавський повідомив, що протягом доби ЗСУ завдали шкоди та знищили 57 одиниць військової техніки окупантів.

Нагадаємо, що у Кремлі відреагували на заяву колишнього генсека НАТО про можливе розміщення військового контингенту альянсу в Україні.