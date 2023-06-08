Впав до "мертвої" точки: рівень води у Каховському водосховищі досяг 12,5 м (відео)

За словами голови "Укргідроенерго" Ігоря Сироти, водозабір для населення та ЗАЕС неможливо робити вже за рівня води 12,7 метрів.

На вечір четверга, 8 червня, рівень води в Каховському водосховищі становить 12,5 метрів, що знаходиться нижче критичної позначки, відомої як "мертва точка", за якої водозабір стає неможливим. Про це повідомив голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі телемарафону.

"Рівень уже 12,5 м. Це нижче за "мертву" точку 12,7 м, коли ми вже не можемо робити водозабір у населені пункти і для ЗАЕС", — сказав Сирота.

За його словами, якщо поточна швидкість падіння рівня водосховища становить 1 метр на добу, цей процес може тривати ще приблизно сім-вісім днів.

"Якщо гребля в нижній частині зруйнована до самого основи, глибина водосховища буде не більше трьох метрів, а саме зменшиться в ширині з 3,5 км, як це було до підриву, до 1-1,2 км, тобто повернеться в русло Дніпра, яким воно було до будівництва самого водосховища", — пояснив голова "Укргідроенерго".

Він також зазначив, що одна половина станції вже повністю опинилась під водою, а інша половина покрита на 70%. Під водою також знаходиться земляна вставка між шлюзом і станцією, яка піддається ерозії.

Нагадаємо, що у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили про наявність доказів підриву Каховської ГЕС. За їхніми відомостями, українська гребля не "втомилася".

Уряд США також заявив про розвіддані, які дозволяють говорити про знищення Каховської ГЕС. Джерела свідчать про з'ясування мотивів вибуху.