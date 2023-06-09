"Буданов помер внаслідок обстрілу": у Зеленського відповіли на фейк роспропаганди (відео)

Радник голови ОП Михайло Подоляк повідомив, що керівник ГУР МО щоденно спілкується з президентом та регулярно відвідує Ставки. Заяви країни-агресорки посадовець порадив сприймати з іронією.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов живий та ефективний на своїй посаді. Так радник очільника Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував повідомлення ворожої пропаганди про нібито смерть посадовця, як відомо з інтерв’ю журналістам "24 каналу" від 8 червня.

"Не "їжте" інформацію з Росії. З Будановим все так само як і з Залужним — все в нормі. Люди працюють, щоденно спілкуються у межах засідань з президентом. Через день беруть участь безпосередньо у Ставках. Пан Буданов вкрай ефективно особисто модерує ті чи інші операції, які сьогодні жахають Росію", — завірив Подоляк.

Радник підкреслив, що до заяв росіян варто ставитись "з саркастичною іронією". За його словами, ворог не може нічого зробити з ефективними українськими менеджерами та розповсюджує "дикі фейки", очікуючи якоїсь реакції.

"Не реагуємо, не завертаємо уваги. І взагалі треба вже забути, що вони мають якісь інсайди, тому подібне. Немає сьогодні інсайду в росіян", — заявив Подоляк.

Інтерв'ю з Михайлом Подоляком (про нібито загибель Кирила Буданова — з 56:02)

"Кирило Буданов помер після ракетної атаки": російський фейк

Як раніше писав Фокус, про нібито загибель керівника ГУР МО повідомив ворожий пропагандист Руслан Осташко. Для підтвердження своїх слів він прикріпив скриншот нібито новини в українському ЗМІ, однак редакція заперечила публікацію такого матеріалу. Осташко інформував, що в Національному центрі "Український дім" нібито навіть розпочали підготовку до похорону.

4 червня про фейк про нібито смерть Буданова розповіли у Центрі протидії дезінформації РНБО України. Пресслужба закликала українців довіряти лише верифікованим джерелам.

"Після невдалої інформаційної кампанії про нібито смерть Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та Командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, російська пропаганда намагається вчергове посіяти панічні настрої серед населення шляхом розповсюдження подібного фейку", — пояснили у ЦПД.

Нагадаємо, також Михайло Подоляк прокоментував заяви Міністерства оборони РФ про нібито розпочатий контрнаступ ЗСУ. На його думку, росіяни самостійно формують "панічний" інфопростір у своїй країні.

8 червня радник очільника ОП назвав 4 аргументи, чому саме Росія винна у підриві Каховської гідроелектростанції. Також він підкреслив, що тільки окупанти мали фізичні та психологічні можливості зруйнувати дамбу.