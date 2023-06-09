"Пішло не за планом": російська ДРГ здійснила підрив Каховської ГЕС, — СБУ (аудіо)

Аудіоперехоплення, як зазначають силовики, підтверджує, що греблю ГЕС підірвала диверсійна група окупантів, яка не розрахувала ймовірні наслідки катастрофи.

Російські загарбники хотіли шантажувати Україну підривом дамби Каховської ГЕС. Про це свідчить розмова двох окупантів, яку оприлюднила Служба безпеки України.

На аудіо двоє росіян обговорюють підрив Каховської ГЕС. Один з них говорить, що греблю підірвала українська сторона, на що йому його співбесідник пояснює, що ГЕС підірвала група російських диверсантів.

"Там не вони довбанули. Там наша диверсійна група. Вони типу хотіли цією дамбою полякати. Але пішло не за планом, а більше ніж вони планували", — розповідає загарбник.

Вони обговорили, що воду з ГЕС споживає Запорізька АЕС, яка може спричинити наслідки "Такі як в Чорнобилі". Також один із окупантів говорить про наслідки підриву гідроелектростанції, зокрема, про загибель багатьох тварин у зоопарку поблизу греблі.

Служба безпеки України раніше відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину РФ за двома статтями Кримінального кодексу – ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) і ст. 441 (екоцид).

"Підірвавши греблю Каховської ГЕС, РФ остаточно довела, що є загрозою для всього цивілізованого світу. Адже лише справжня держава-терорист може влаштувати техногенну й екологічну катастрофу такого рівня. І вона обов’язково за це відповість – і на полі бою, і в міжнародних судах", — наголосив Голова СБУ Василь Малюк.

Нагадаємо, що як повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв, ЗС РФ мали намір також пошкодити Київську ГЕС, яка перебуває у зоні відповідальності угруповання сил та засобів оборони Києва. Київська ГЕС, як запевняє Наєв, повністю забезпечена прикриттям від ударів з повітря і від атак диверсійно-розвідувальних сил армії Росії.

7 червня речник 124-ї бригади ЗСУ Сергій Грибочок повідомив про обстріл ЗС РФ людей, які намагалися врятуватися із затопленого мікрорайону Острів у Херсоні.