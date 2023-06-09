Підрив Каховської ГЕС: частина районів на Дніпропетровщині залишилася без води

За інформацією голови облради, завдяки п'яти каналам водопостачання більша частина районів залишається з водою. В решті громад працюють волонтери.

У Дніпропетровській області виникла проблема з питною водою для населення, проте спільними зусиллями волонтерів, бізнесу та благодійних організацій вдається підтримувати баланс, щоб люди не мали потреби у воді. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За словами Лукашука, завдяки п'яти водоканалам частина районів області залишається з водою. Він зазначив, що водою місцеве населення наразі забезпечують Дніпровський, Павлоградський, Кам'янський, Синельниківський і Павлоградський канали.

Наразі, за словами голови Дніпропетровської облради, у Нікопольському районі водопостачання припинено в Покрові, Марганці, частині Покровської громади, Томаківській, Мирівській, Червоногригорівській територіальних громадах. Місцева влада робить усе можливе для забезпечення потреб місцевих жителів у воді.

"Нікополь із перебоями, знижений тиск, тому місцями може не бути води", — пояснив він.

Криворізький район

За інформацією Лукашука, у Криворізькому районі ситуація з водою набагато краща.

"В Апостолівській і Софіївській громадах воду подаватимуть погодинно. У Софіївській до того ж заповнюють резервуари. У Грушівській громаді водночас плануються відключення, але буде організовано підвезення води", — повідомляє він.

Нагадаємо, на вечір четверга, 8 червня, рівень води в Каховському водосховищі становить 12,5 метра, що нижче за критичну позначку, відому як мертва точка, за якої водозабір стає неможливим.

Також нагадаємо, що 6 червня у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС у Кривому Розі запроваджено обмеження на користування водою.