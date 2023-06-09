"Репліка на Вагнер": Череватий відреагував на застосування РФ загону "Шторм-Z"

РФ уже залучала і бойовий армійський резерв, і територіальні війська, і різноманітні приватні військові формування, але це не допомагає їм досягти успіхів на фронті.

У спробі зміцнити свої позиції російські окупанти прагнуть формувати нові загони, сподіваючись забезпечити собі певну стабільність. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в інтерв'ю "24 каналу".

Так окупаційна армія прагне продемонструвати свою "професійність" і переконати у своїй здатності ефективно керувати ситуацією.

"Через це вони постійно роблять спроби показувати, що до лав армії набирають лише людей "із заниженим рівнем страху". Ще один їхній аргумент — це те, що бійці мають авторитет у кримінальних колах. Це репліка на "Вагнер", — переконаний він.

Зараз російська сторона активно мобілізує ресурси та намагається зосередити всі свої сили на фронті. Це проявляється у відчутних втратах і страху перед новою хвилею мобілізації, який відчуває особовий склад російських збройних сил.

"Вони шукають шагреневу шкіру їхнього війська та намагаються пошити її всіма способами. Роти "Шторм Z" — їхній останній твір", — розповів Череватий.

Як зазначено в джерелі, російська сторона вже задіяла різні резерви, такі як бойовий армійський резерв "БАРС", територіальні війська, а також приватні військові компанії, включаючи "Факел", "Ветераны" і "Патриот". Однак, попри це, ні добровольчі формування, ні обіцянки про значні виплати не вирішують проблеми та не покращують обстановку.

Нагадаємо, що в Інституті вивчення війни 7 червня констатували, що ЗСУ могли витіснити росіян із деяких позицій на південно-західній околиці Бахмута. Зараз у цьому районі тривають запеклі бої.

Також Сили оборони України 25 травня заявили про знищення на Таврійському напрямку більше роти окупаційних військ.