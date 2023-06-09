Бояться ударів ЗСУ: окупанти терміново посилюють ППО на Арабатській стрілці

За даними росЗМІ, ЗСУ нібито завдали удару по цій ділянці за допомогою ракети Storm Shadow.

Російські окупанти оголосили про намір посилити системи протиповітряної оборони в районі Арабатської стрілки у відповідь на ракетний удар, завданий Збройними силами України на цій ділянці. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

У джерелі йдеться, що окупаційні сили були обстріляні на узбережжі Азовського моря, що викликало паніку серед російських військових. За заявою російських джерел, цей удар нібито було завдано британськими ракетами Storm Shadow.

"Систему ППО на Арабатській стрілці буде посилено після завданого ЗСУ ракетного удару", — йдеться в повідомленні.

Арабатська стрілка

Нагадаємо, що 8 червня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав потужний вибух, який спричинив пожежу. В небо підняли гелікоптери. Російські пропагандисти повідомили, що сталася пожежа в районі газової станції.

Крім того, того ж дня в окупованому Бердянську в районі порту після обіду було чути сильний вибух. Очевидці повідомляють, що, за попередньою інформацією, підірвали автомобіль одного з місцевих колаборантів.