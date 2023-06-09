Після ракетного удару ЗСУ: окупанти терміново посилюють ППО на Арабатській стрілці (відео)

Посилення протиповітряної оборони знадобилося росіянам після обстрілу Геніческа, кадри наслідків якого показали мер Мелітополя та радник мера Маріуполя.

У п'ятницю, 9 червня, російські загарбники заявили, що терміново посилять ППО в районі Арабатської стрілки після того, як Сили оборони України завдали в тому районі ракетного удару. Про це повідомляє "РИА Новости".

"Систему ППО на Арабатській стрілці буде посилено після завданого ЗСУ ракетного удару", — йдеться в повідомленні.

Водночас мер Мелітополя Іван Федоров опублікував карту й відео обстрілу з коментарем:

"Окупантам Азовського узбережжя не до відпочинку. Сезон літньої бавовни дістався до поки що окупованого Генічеська Херсонської області".

Наслідки тих самих вибухів із іншого ракурсу показав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Нагадаємо, увечері в четвер, 8 червня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав потужний вибух. Унаслідок вибуху спалахнула заправна станція навпроти хлібокомбінату. Окупанти підняли в небо гелікоптери та перевели лікарню в Мангуші у режим підвищеної готовності.

Раніше цього ж дня в окупованому Бердянську в районі порту було чути сильний вибух. Очевидці повідомляють, що, за попередньою інформацією, підірвали автомобіль одного з місцевих колаборантів.