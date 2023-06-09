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Після ракетного удару ЗСУ: окупанти терміново посилюють ППО на Арабатській стрілці (відео)

Фото: Скриншот | Вибух у Генічеську

Посилення протиповітряної оборони знадобилося росіянам після обстрілу Геніческа, кадри наслідків якого показали мер Мелітополя та радник мера Маріуполя.

У п'ятницю, 9 червня, російські загарбники заявили, що терміново посилять ППО в районі Арабатської стрілки після того, як Сили оборони України завдали в тому районі ракетного удару. Про це повідомляє "РИА Новости".

"Систему ППО на Арабатській стрілці буде посилено після завданого ЗСУ ракетного удару", — йдеться в повідомленні.

Водночас мер Мелітополя Іван Федоров опублікував карту й відео обстрілу з коментарем:

"Окупантам Азовського узбережжя не до відпочинку. Сезон літньої бавовни дістався до поки що окупованого Генічеська Херсонської області".

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Наслідки тих самих вибухів із іншого ракурсу показав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Нагадаємо, увечері в четвер, 8 червня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав потужний вибух. Унаслідок вибуху спалахнула заправна станція навпроти хлібокомбінату. Окупанти підняли в небо гелікоптери та перевели лікарню в Мангуші у режим підвищеної готовності.

Раніше цього ж дня в окупованому Бердянську в районі порту було чути сильний вибух. Очевидці повідомляють, що, за попередньою інформацією, підірвали автомобіль одного з місцевих колаборантів.