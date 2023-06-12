"Має бути тихо": у командуванні розповіли, у чому складність евакуації на Херсонщині

За словами начальниці об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, російські окупанти продовжують атакувати людей, які рятуються із лівобережних населених пунктів, а інформаційна тиша може зберегти їм життя.

Евакуація людей із тимчасово окупованого лiвого берега Херсонської області, який після підриву Каховської ГЕС російськими окупантами виявився затоплений, відбувається дуже складно. Про це заявила начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 12 червня.

За її словами, противник регулярно обстрілює населені пункти, поки люди намагаються дістатися більш безпечного місця. Саме через це місцеві люди потребують інформаційної тиші, яка може зберегти їм життя.

"Найголовніше, що треба зараз всім усвідомити, і в медійному полі в тому числі, що рятування з того берега — це вкрай небезпечна операція. Вона наразі не потребує, а кричуще вимагає абсолютної тиші, відсутності будь-якого піару. І навіть вчорашній випадок — мало бути надзвичайно тихо, щоб нічого не сталося. Занадто багато уваги привертається. Повірте, ті , хто працюють над цим, роблять свою справу", — йдеться у повідомленні.

У Херсонській обласній військовій адміністрації зазначають, що вода поступово почала відступати із затоплених населених пунктів. Площа постраждалої території станом на 11 червня скоротилася вдвічі — до 77,78 квадратних кілометрів.

"На правому березі підтопленими залишаються 32 населені пункти, в яких пішов під воду 3821 житловий будинок. На тимчасово окупованих територіях підтоплено 14 населених пунктів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 червня повідомлялося, що під Херсоном загинула вагітна дівчина, яка намагалася врятувати бабусю та дідуся. Рідні та близькі Тетяни Гришко зазначили, що вона потрапила під обстріл російських окупантів. Від отриманих травм дівчина померла на місці разом із ненародженою донькою.

11 червня повідомлялося, що РФ обстріляла цивільних, які евакуювалися на Херсонщині. Внаслідок атаки окупантів загинули троє мирних жителів.