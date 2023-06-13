Україна втратила 15% Bradley: США терміново поставлять нові БМП та бронемашини Strykers, — ЗМІ

До нового пакету допомоги на 325 млн доларів також увійдуть боєприпаси для HIMARS та NASAMS. За даними аналітиків, Україна втратила за кілька днів контрнаступу 15% наявних БМП Bradley, оскільки застосовувався безпечний спосіб доставки військових.

США виділять новий пакет військової допомоги Україні на 325 млн. доларів. Офіційно про нові постачання озброєнь оголосять 13 червня. Про це повідомила кореспондент "Голосу Америки" Карла Бабб у Twitter.

Це буде вже 40-й пакет допомоги, який передадуть Україні в рамках спеціальних повноважень президента США, коли за надзвичайних обставин закордонні країни чи організації можуть отримувати озброєння прискореними темпами — за кілька днів або навіть годин.

Серед іншого, повідомляється про колісні бойові броньовані машини Stryker і БМП Bradley, "які повинні замінити пошкоджені та втрачені" у боях. Україна також отримає додаткові боєприпаси для NASAMS та HIMARS.

"Втрачено 15% БМП Bradley"

За повідомленнями західних ЗМІ, Україна " втратила 15%" від загального обсягу поставлених БМП Bradley. За кілька днів контрнаступу було втрачено 16 таких бронемашин піхоти.

Пошкоджену бронетехніку ЗСУ підрахував аналітик Якоб Янковський з Oryx. За його словами, багато машин були пошкоджені та кинуті на поле бою, а не знищені. Це свідчить про те, що використовувався безпечніший спосіб доставити військовослужбовців на передову.

За оцінками "Інституту дослідження війни", кількість втраченої техніки не варто розглядати як показник успіху або провалу контрнаступу, а великі втрати бронетехніки очікувані під час великих наступальних операцій.

Нагадаємо, що, за словами президента Франції Еммануеля Мікрона, наступ України триватиме кілька тижнів чи місяців.

Також повідомлялося, що російські війська похвалилися знищенням макета 2С1 "Гвоздика". У ЗС РФ заявили, що їм нібито вдалося завдати удару по українській артустановці дроном-камікадзе "Ланцет".