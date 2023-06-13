РФ збільшила обсяги постачання іранських дронів: розвідка Британії встановила маршрут

Раніше поставки здійснювалися невеликими партіями за допомогою літаків у Росію. Тепер озброєння для ударів по Українi поставляється кораблями з Ірану через Каспійське море.

Російська Федерація останні кілька місяців працювала над тим, щоб забезпечити себе довгостроковими поставками іранських безпілотникiв. Про це йдеться у звіті британської розвідки від 13 червня.

За інформацією спецслужб, йдеться про постачання дронів-камікадзе (OWA-UAV), якими Росія планує продовжити атакувати українські мирні міста.

У британській розвідці нагадали, що йдучи на цей крок, Іран продовжує порушувати резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН.

Раніше постачання були невеликими партіями за допомогою літаків прямо до Росії. Тепер партії значно збільшилися та постачаються безпілотники кораблями з Ірану через Каспійське море.

"Цей "міжнародний транзитний коридор Північ-Південь" набув набагато більшого значення після вторгнення. Це дозволяє Росії отримати доступ до азіатських ринків, зокрема до постачання зброї, способами, які, як вона сподівається, є менш вразливими для міжнародних санкцій", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у Кремлі планують найближчим часом розпочати виробництво іранських дронів усередині країни і це за допомогою Ірану.

Інвестиція в БПЛА пов'язана з тим, що вони забезпечують для російських окупантів дешевий ударний потенціал великої дальності, оскільки запаси крилатих ракет закінчуються, а поповнити їх дуже складно.

Росія значно збільшила обсяги постачання іранських БПЛА Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 9 червня повідомлялося, що Британія вперше звинуватила Іран у постачанні боєприпасів до Росії. Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі зазначив, що Тегеран забезпечує Москву постійним потоком зброї та боєприпасів, які використовуються для вбивства цивільних осіб в Україні.