ФСБ РФ затримала ексспівробітників ОПК, які нібито працювали на ГУР та готували диверсії

За інформацією ФСБ, підозрювані у держзраді передавали інформацію з виробництва зброї для ЗС РФ іноземним розвідникам та планували підірвати залізницю у кількох областях країни-агресорки. Журналісти передали, що затриманим росіянам загрожує довічне ув’язнення.

Російські правоохоронці нібито викрили експрацівників оборонно-промислового комплексу, які співпрацювали з Головним управлінням розвідки Міноборони України та готували диверсії. Про це йдеться у публікації пресслужби Федеральної служби безпеки РФ від 13 червня.

За версією ворожого слідства, колишні співробітники ОПК передавали іноземній розвідці технічні документи й зразки "виробів військового призначення", які використовують для виробництва озброєння для Міноборони РФ. Окрім того, "агентів ГУР" підозрюють у підготовці підривів залізниці у Курській та Бєлгородській областях країни-агренсорки. ФСБ нібито з’ясувала, що метою запланованих диверсій було пошкодження об’єктів транспортної інфраструктури, застосованих для забезпечення окупантів.

"В результаті проведеної оперативно-розшукової діяльності вилучено пластичну вибухову речовину загальною масою понад 4 кілограми, чотири підривники, конструкторську документацію та вироби військового призначення, а також 150 тисяч доларів США", — заявили у ФСБ.

Пресслужба зазначила, що підозрювані громадяни РФ ув’язнені та дають свідчення. Їх підозрюють у держзраді та підготовці до диверсії.

Журналісти "РБК" додали, що за підготовку до диверсії зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення, а за держзраду у Росії можуть дати довічне.

У матеріалі йдеться, що у РФ посилили покарання за державну зраду у квітні. За даними ЗМІ, раніше за цей злочин могли засудити до 20 років за ґратами, але тепер винні можуть бути засуджені до довічного позбавлення волі.

"Найчастіше справи про держзраду слухаються у закритому режимі, деталі звинувачень не розголошуються", — підкреслили у медіа.

Нагадаємо, 13 червня сталася пожежа поблизу ворожого нафтопереробного заводу. У медіа повідомили, що на території підприємства загорілась колона для перероблення дизельного пального.

Раніше, 12 червня, стали відомі деталі штрафування в Росії тамбовця за недонесення на інтернет-друга. Чоловік має виплатити державі 30 тисяч рублів за те, що не повідомив про намір двірника-продавця книг доєднатися до легіону "Свобода Росії".