"Без батька залишаться сини": у Рівному попрощалися із загиблим на Донбасі командиром (фото)

Юрій Ледяєв не служив в армії, але це не зупинило його — у перші дні повномасштабного вторгнення він записався добровольцем у військкоматі і вирушив на фронт.

Під час бойових дій поблизу населеного пункту Північне в Донецькій області загинув командир Юрій Ледяєв, родом з Рівненської області. Під час штурму противників він отримав тяжкі поранення, несумісні із життям. Про це повідомив у своєму Telegram міський голова Рівного Олександр Третяк.

7 червня сталася трагічна смерть бійця Юрія Ледяєва, а лише за кілька днів, 13 червня, його поховали на Алеї Слави, цвинтарі у селищі Тинному.

"Без батька залишаться сини, без чоловіка кохана дружина, без вірного та щирого друга рідні та знайомі… Місто у жалобі проводжатиме справжнього і відданого Героя…" — писав Третяк напередодні прощання з бійцем.

Мер зазначив, що Юрій Ледяєв раніше не служив, проте це не завадило йому виявити героїзм. У перші дні початку повномасштабного вторгнення він добровільно записався у військкомат. Коли прийшла повістка, Юрій без вагань вирушив на захист своєї батьківщини.

"Для товаришів по службі він був зразком, другом, надійним побратимом і щирим порадником", — запевнив Третяк.

Олександр Третяк закликав усіх українців пам'ятати своїх героїв.

"Герої йдуть. Але історії про них — великі і маленькі, про подвиги, про кохання або про віру, про мрії або про звичайні мирні дні повинні жити. Маємо залишитися. Пам'ятайте і шануйте їх!" — закликав мер міста.

Прощання з Юрієм Ледяєвим Прощання з Юрієм Ледяєвим Прощання з Юрієм Ледяєвим

Нагадаємо, 9 червня у Чернігові відбулося прощання з бійцем Миколою Барановським — захисником "Азовсталі", який загинув минулого року внаслідок удару по колонії у селищі Оленівка.

Крім того, у Херсоні загинув український доброволець із позивним "Кабан". Він керував евакуацією людей із затоплених районів Херсона.