Британці працюють над новим літаком 6-го покоління Tempest: з'явилися перші подробиці

Інженери поділилися інформацією про особливості силової установки машини та програмного забезпечення систем, критично важливих для безпеки.

Британські компанії, які беруть участь у багатонаціональній програмі з розробки бойового літака шостого покоління Tempest, відкрили завісу над частиною технологій, які будуть запроваджені в найближчі чотири роки для польоту демонстраційного літака. Зокрема, йдеться про виробництво силової установки та програмне забезпечення нової машини, пишуть оглядачі Defence News.

У матеріалі йдеться, що над проектом Tempest працюють компанії BAE Systems, Rolls-Royce, Leonardo UK, MBDA, Міністерство оборони, низка британських малих та середніх компаній. У проекті беруть участь також фахівці з Італії та Японії, які працюють у рамках програми Global Combat Air Program (GCAP). Зокрема, інженери GCAP працюють над різними ініціативами щодо впровадження нової газової турбіни, радара та ін.

Представники BAE Systems розповіли, що Tempest матиме нове програмне забезпечення систем, які є критично важливими для безпеки, для чого застосовується автоматичне кодування.

"Це дозволяє швидко оцінити роботу систем управління польотом під час складніших маневрів, а симулятор дозволяє отримати найважливіші дані про те, як літак буде керуватися і працюватиме за кілька років до першого польоту", — заявили в BAE.

При цьому льотчики Королівських ВПС налітали понад 150 годин на демонстраційному літаку у новому, спеціально створеному для цього тренажері.

Британський літак Tempest. Джерело: Defence News

У свою чергу інженери Rolls-Royce проводять аеродинамічні випробування двигуна, використовуючи нові виробничі процеси для створення повітропроводу силової установки. У компанії зазначили, що повітропровід матиме унікальну форму біля торця двигуна для уповільнення повітря із надзвукової до дозвукової швидкості.

"Повітрозабірник має менше рухомих частин, ніж традиційна конструкція винищувача, що підвищує скритність літака", — пояснили британські інженери.

Крім того, у заяві також згадуються випробування катапультного крісла з використанням реактивних полозів, що рухаються зі швидкістю понад 500 миль на годину, хоча більше ніяких подробиць на цю тему немає.

Раніше повідомлялося, що ВПС США почали приймати пропозиції щодо винищувача шостого покоління Next Generation Air Dominance (NGAD). За інформацією Defense News, американці при цьому враховують минулі помилки, коли зіткнулися з високою вартістю, технічними проблемами та помилками при покупці.