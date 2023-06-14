"Паніки немає": росіяни розробили план евакуації з Маріуполя, — радник мера

Петро Андрющенко повідомив, що окупаційна влада передбачає евакуюватися спочатку до Новоазовська, а за необхідності — до Таганрога і далі до Ростов-на-Дону.

Російські загарбники розробили план евакуації з міста Маріуполь, який, ймовірно, використовується російськими військовими під час звільнення міста від окупації. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в ефірі "Радіо Свобода".

"План евакуації розроблений, окупаційна влада не тримає це в секреті насправді. Але офіційно "влада" мовчить, "паніки немає". Як завжди, всі мовчать, і якщо буде якась евакуація, то вона відбуватиметься у швидкому режимі", — сказав він.

За словами Петра Андрющенка, радника мера міста Маріуполь, окупаційна влада передбачає евакуюватися спочатку до Новоазовська, а за необхідності — до Таганрога і далі до Ростов-на-Дону.

"Йдеться і про цивільне населення також, але ми повинні розуміти — громадянське населення те, яке хоче виїхати. Йдеться про тих, кого у нас називають "почекунами", тобто проросійськи налаштованих", — сказав радник міського голови.

Нагадаємо, що 14 червня стало відомо, що російські загарбники посилили перекидання військової техніки через тимчасово окупований Маріуполь на Донеччині, як у напрямку фронту, так і у бік РФ.

А 26 травня Петро Андрющенко розповів, що частина російських окупантів, які несли службу в районі Волновахи Донецької області, кинули свої позиції та почали тікати.