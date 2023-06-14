"Ми закінчимо це": Лукашенко побачив "великі передумови" для закінчення війни в Україні

Олександр Лукашенко пригрозив західним партнерам України і заявив, що вони самі "страшно боїться нової масштабної війни та ядерної катастрофи".

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "є великі передумови для закінчення війни в Україні". Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу "Росія 1", повідомляє БелТА.

"Я не пророк, але в Україні ми закінчимо цю війну. До цього вже великі передумови. Але далі нам ці очманілі із Заходу надто багато проблем створять. І якщо тільки вони ці лінії (як люблять говорити) перейдуть, буде їм дуже боляче", — заявив він.

Лукашенко при цьому стверджує, що Захід "жахливо боїться нової масштабної війни та ядерної катастрофи".

"Я зустрічався з людьми, які не останню роль відіграють у цьому та приймають радикальні, кардинальні та остаточні рішення у разі "якщо". Вони найбільше бояться (і про це щиро всі говорять) ядерної катастрофи. Вони бояться застосування ядерної зброї в Україні. Це природно. Ми теж не хочемо, теж боїмося. Тому що це може призвести, як фахівці кажуть, до всесвітньої катастрофи, і кулька може зійти з орбіти, якщо ця зброя вибухне", — сказав Лукашенко.

При цьому політик повторив тезу російської пропаганди, що, мовляв, "Росія може застосувати ядерну зброю, якщо ворог вторгнеться на її територію і ця агресія загрожуватиме державі".

Нагадаємо, 9 червня за словами президента Росії Володимира Путіна, російська ядерна зброя буде розміщена в Білорусі відразу ж після завершення 7-8 липня підготовки споруд для неї. Але від цього Білорусь не втратить свого позаядерного статусу.

Цього ж дня Олександр Лукашенко зазначив, що Мінськ несе відповідальність за збереження ядерної зброї з Росії та запевнив, що жодні диверсанти не зможуть потрапити на територію його країни.