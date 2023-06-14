На верблюдах, слонах і фунікулерах: "кадирівців" виводять із Мар'їнки для пошуку Делімханова

У підрозділі "Ахмат" оголосили про спецоперацію з пошуків раптово зниклої "правої руки" Рамзана Кадирова Адама Делімханова.

Підрозділи "кадирівців", які перебувають поблизу Мар'їнки на Донеччині, екстрено виводять із району бойових дій. Про це повідомив командир спецпідрозділу "Ахмат" Апті Алаудінов у своєму телеграм-каналі.

"Повністю знімаю всі підрозділи, дислоковані на Мар'їнському напрямку, виїжджаю в напрямку місця події з Делімхановим Адам Султановичем", — написав він.

Алаудінов зазначив, що відповідна команда надійшла від глави Чечні Рамзана Кадирова — знайти зниклого Делімханова за будь-яку ціну та вивезти, чого б це не коштувало.

Свій допис командир "Ахмату" прикрасив купою емодзі: літаків, авто, роверів, слонів, дощок для серфінгу, верблюдів, тракторів і навіть фунікулера, що, ймовірно, має свідчити про всю "серйозність" запланованої пошукової спецоперації та про те, якими засобами "кадирівці" шукатимуть зниклого Делімханова.

Нагадаємо, що 14 червня в мережі з'явилася інформація про нібито ліквідацію в Запорізькій області Адама Делімханова, "правої руки" глави Чечні.

14 червня Кадиров у своєму телеграм-каналі повідомив, що Делімханов не виходить на зв'язок, і звернувся до українських спецслужб із проханням надати йому інформацію щодо місця перебування зниклого.