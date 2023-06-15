Джо Байден наполягає на членстві України в НАТО, — CNN

Повноцінний вступ Києва до Альянсу, як зазначили журналісти, стане головною темою саміту у Вільнюсі. В адміністрації Білого дому продовжують діалог із іншими союзниками з цього питання.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден наполягає на тому, щоб Україна набула повноцінного членства в НАТО. Про це повідомляє видання CNN 15 червня.

За інформацією журналістів, команда Білого дому на чолі з главою держави перебуває у розпалі діалогу з іншими країнами-членами НАТО. Вони вирішують питання про те, чи зв'яже Київ своє майбутнє з Альянсом.

Ця тема може стати ключовою під час саміту, який пройде вже наступного місяця у литовській столиці – Вільнюсі. Там країни планують обговорити нові зобов'язання щодо витрат на оборону, а також вирішать питання з наступником генерального секретаря Єнса Столтенберга, який восени покине посаду.

"Проте саме питання про членство України стане однією з найгарячіших точок для групи, якій вдалося зберегти дивовижну єдність в умовах неспровокованого вторгнення Росії", — йдеться в повідомленні.

Частина союзників, які розташовані у Східній Європі, виступають за те, щоб Київ приєднався до НАТО, але лише після закінчення війни. У США також схвалюють нинішню позицію Альянсу, яка свідчить, що зрештою Україна набуде членства, але терміни реалізації плану — невідомі.

Нагадаємо, 15 червня глава Міноборони Олексій Резніков закликав НАТО внести ясність про майбутнє України в Альянсі. За його словами, Київ є частиною східного флангу НАТО, тому настав час приймати рішення про повноправне членство. Боротьба з РФ показала, що можливості ЗСУ нічим не поступаються європейським арміям.

3 червня президент Володимир Зеленський заявив, що країни НАТО не хочуть приймати Україну через страх перед Росією. Глава держави не чекає на вступ України до НАТО до закінчення війни, але сподівається отримати гарантії від керівництва Альянсу на саміті у Вільнюсі.