Китай провів навчання з евакуації своїх громадян із країни, яка перебуває у стані війни

Есмінець Type 055 Dalian та два інші військові кораблі НВАК протягом чотирьох діб брали участь в імітації морського бою. Експерти зазначили, що навчання демонструють готовність Китаю "захищати закордонні інтереси".

Великі есмінці Type 055 Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) взяли участь у далеких морських ескортних місіях, під час яких було зімітовано евакуацію китайських громадян в іноземній державі, що перебуває у стані військового конфлікту. Про це 14 червня повідомило видання Global Times.

У матеріалі йдеться, що есмінець Type 055 Dalian та два інші військові кораблі протягом чотирьох діб брали участь в імітації морського бою з повним набором елементів та складними ситуаціями.

Випробування проходили за уявним сценарієм, у ході якого військовий конфлікт спалахнув у певній країні, і Type 055 Dalian повинен був пришвартуватися в порту цієї країни для евакуації китайських громадян та надання міжнародної допомоги.

"Під час бойового розгортання в морі корабель зіткнувся з багатовимірними погрозами на поверхні моря, в небі та під водою. Ми повинні були постійно перебувати у стані бойової готовності, щоб відточити наші основні бойові навички", — сказав офіцер Type 055 Dalian Фен Боуєн.

Автори публікації зазначили, що ВМС НВАК неодноразово проводили евакуацію китайських громадян, у тому числі у квітні цього року, коли есмінець Type 052D та корабель комплексного постачання Type 903 евакуювали китайський персонал із Судану. А у 2015 році два фрегати Type 054A і корабель Type 903 вивезли китайський персонал із Ємену.

"Це свідчить про швидкий розвиток ВМС НВАК за останнє десятиліття і демонструє, що ВМС стають все більш здатними захищати закордонні інтереси Китаю", — процитували оглядачі слова китайського експерта.

Нагадаємо, американські чиновники підтвердили наявність китайської розвідувальної бази на Кубі. У свою чергу офіційні особи Куби спростовують ці дані, назвавши інформацію такого роду наклепницькою.

За даними The Wall Street Journal, китайські комплектуючі допомагають Ірану швидко збирати бойові безпілотники та постачати їх до Росії. Повідомлялося, що іранцям знадобилося лише три місяці, щоб зібрати та відправити росіянам Shahed.