Перехопить гіперзвукову ракету: Ізраїль створює новий комплекс ПРО SkySonic

Компанія Rafael вже 3 роки працює над комплексом, який зможе збивати цілі на швидкості понад 12250 км/год.

Ізраїльська оборонна компанія Rafael Advanced Defense Systems оголосила, що вже три роки працюють над комплексом, який буде здатним збивати гіперзвукові ракети. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Незадовго до початку виставки озброєнь в Парижі ізраїльська компанія анонсувала одну з новинок. Комплекс ПРО SkySonic буде комплексом, який зможе перехоплювати гіперзвукові ракети. У відеоролику показана візуалізація, як протиракета буде збивати ворожі боєприпаси, які летять за складною траєкторією та на гіперзвукових швидкостях.

Характеристики комплексу наразі невідомі. Проте заявляється, що SkySonic має перехоплювати цілі, які летять на швидкості 10 Махів (12250 км/год).

Голова Rafael Ювал Стейніц заявив, що їхній комплекс буде універсальним, бо зможе збивати ракети за будь-якою траєкторією і на будь-якій висоті. Також генеральний директор Rafael Йоав Хар Евен доав, що роботи над комплексом ведуться вже 3 роки.

Про створення гіперзвукових ракет заявив Іран, Росія та Китай. Попри те, що достеменно невідомо, чи є вони гіперзвуковими, Ізраїль стоїть на передовій технологічних рішень для захисту неба.

Нагадаємо, під час обстрілу Ізраїля 10 травня вперше успішно застосували комплекс ПРО "Праща Давида" середнього радіуса дії.

8 червня ЗМІ писали, що Ізраїль завершив випробування морського "Залізного купола" C-Dome.