"Не втрачаючи свої рубежі та позиції": ЗСУ в районі Вугледару просунулися до 700 метрів (відео)

Захисники України впевнено обороняються та продовжують знищувати ворога, розповіли у прес-центрі Сил оборони таврійського спрямування.

Збройні сили України мають частковий успіх у районі населеного пункту Вугледар. Наші бійці просунулися у бік супротивника на відстань до 1 км. Про це повідомили у пресцентрі Сил оборони таврійського спрямування.

"Сили оборони таврійського спрямування продовжують ведення оборонних дій, не втрачаючи своїх рубежів і позицій", — заявив Валерій Шершень.

Він зазначив, що українські війська та підрозділи рухаються вперед в умовах жорстких боїв.

"У рамках оборонної операції біля міста Вугледар продовжуються заходи для покращення тактичного становища. Так, наші війська просунулися у бік супротивника до 1 км. При цьому ворог сильно обстріляв цей населений пункт", — повідомляють у пресцентрі Сил оборони таврійського спрямування.

Валерій Шершень додав, що захисники України впевнено обороняються та продовжують знищувати ворога.

Вугледар, Запорізька обл.

Нагадаємо, що 5 червня німецькі танки Leopard, надані західними союзниками, вперше були помічені на передовій під час бойових дій у районі населеного пункту Новодонецьке, який розташований за 30 км на захід від Вугледару.

14 червня повідомлялося, що згідно з даними DeepState, ЗСУ вдалося просунутися на південь від Бахмута в Донецькій області, а також трохи в Запорізькій області.