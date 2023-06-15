Європарламент закликав НАТО запросити Україну до альянсу: ухвалено резолюцію

Євродепутати очікують, що процес приєднання України до НАТО розпочнеться після закінчення війни і буде завершено якнайшвидше.

У четвер, 15 червня, депутати Європарламенту закликали союзників по НАТО виконати свої зобов'язання перед Україною та підготувати ґрунт для запрошення Києва приєднатися до оборонного альянсу. Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті органу.

Зазначається, що в резолюції, прийнятій у четвер 425 голосами проти 38 при 42 утриманих, депутати Європарламенту наголошують, що вони очікують, що "процес приєднання розпочнеться після закінчення війни та буде завершений якнайшвидше".

"Поки не буде досягнуто повноправного членства, ЄС та його держави-члени разом із союзниками по НАТО та партнерами-однодумцями повинні тісно співпрацювати з Україною для розробки тимчасових рамок гарантій безпеки, кажуть депутати Європарламенту, які мають бути реалізовані одразу після війни", – йдеться у пресрелізі.

Також повідомляється, що парламентарі наголосили, що інтеграція України як до НАТО, так і до ЄС зміцнить регіональну та глобальну безпеку, а також зв'язки між Києвом та євроатлантичною спільнотою.

Крім того, європейські депутати визнали руйнування Каховської греблі Росією воєнним злочином, зафіксували необхідність всеосяжного пакета ЄС з реконструкції та відновлення України, а також підтримали початок переговорів щодо вступу країни до ЄС цього року.

Нагадаємо, 15 червня американські ЗМІ писали, що повноцінний вступ Києва до НАТО стане головною темою саміту у Вільнюсі. В адміністрації Білого дому продовжують діалог з іншими союзниками з цього питання.

Цього ж дня було опубліковано інтерв'ю Міністра оборони України Олексія Резнікова. За його словами, Київ очікує, що на саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі наступного місяця, буде внесено ясність про повноцінне членство України в альянсі.