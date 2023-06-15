"Кадирівці" перебралися у Бєлгородську область і звідти лякають "блискавичною відповіддю"

Підрозділ "Захід-Ахмат" зайняв КПП, який раніше атакували бійці "Російського добровольчого корпусу" і лякають, що порушники кордону отримають "блискавичну відповідь".

"Кадирівці" з батальйону "Захід-АХМАТ" МО РФ вже почали пильнувати російський кордон і протидіяти українським диверсантам. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив глава Чечні Рамзан Кадиров.

"Так, у районі населеного пункту Нехотіївка наші бійці зміцнюються на території КПП. Тепер для бандитів кордон закрито. Наші підрозділи заступили на чергування та на пропускному пункті біля села Казинка Грайворонського району. Раніше цей КПП був атакований так званим Російським добровольчим корпусом", — проінформував Кадиров.

Він почав заспокоювати росіян з прикордонних регіонів, мовляв, його вояки подбають про їхню безпеку, а хто посягне на кордони РФ, отримає блискавичну відповідь.

Тим часом російські селяни не надто задоволені присутністю ЗС РФ в евакуйованих селах, бо ті влазять в їхні домівки й цуплять все, що потрапить на очі. Військовослужбовці, за словами місцевих жителів, загидили їхні будинки й туалети.

14 червня Кадиров влаштував цілу виставу зі зникненням в Україні своєї "правої руки", депутата Держдуми РФ Адама Делімханова. Він звернувся до українських спецслужб з проханням надати інформацію про його місце перебування. У підрозділі "Ахмат" оголосили про спецоперацію з пошуків раптово зниклої "правої руки" Рамзана Кадирова Адама Делімханова. Пізніше глава Чечні заявив, що його соратник живий і неушкоджений.