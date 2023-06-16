Це був не артобстріл: російська ДРГ розстріляла лісників на Сумщині, — ЗМІ (фото)

За словами голови філії "Свеське лісове господарство" Олега Закусила, українці вирушили ближче до кордону виконувати робоче завдання, але там їх зустріли росіяни. Без батьків залишилося 12 маленьких дітей.

Російська ДРГ розстріляла щонайменше шість лісників на території Сумської області, а також півтора дні з тіл загиблих знущалися за допомогою дрону. Про це повідомляє видання ТСН 15 червня.

За наявною інформацією, всього за кілька хвилин життя шістьох українців закінчилося. В усьому винні агресивні дії російських окупантів, які вирішили їх розстріляти. Наразі 12 дітей є частково сиротами.

Йдеться про лісників із Сумської області. Наймолодшому з них був лише 31 рік, а старшому — 50. Вони попрощалися з життям, поки виконували робочі обов'язки.

"Раніше була інформація, що це був артобстріл, але це не так. Зайшла ворожа ДРГ, яка впритул розстріляла наших співробітників", — заявив керівник філії "Свеське лісове господарство" Олег Закусило.

Він також зазначив, що всі шестеро людей поїхали на таксацію лісових нагороджень у прикордонний регіон. Така чисельність групи пояснюється тим, що фахівці хотіли якнайшвидше виконати поставлені завдання.

"Від військових було отримано дозвіл на проїзд і роботу. Спочатку ДРГ почала обстрілювати село, лісники це почули і вирішили виїхати з того місця, де знаходилися. На лісовій дорозі, як виявилося, була засідка ДРГ, яка їх розстріляла", — продовжив Олег Закусило.

Загиблі чоловіки мали сім'ї і загалом російські окупанти позбавили батьків 12 маленьких дітей.

Примiтно, що тіла українців не давали винести з місця трагедії приблизно півтора дні. Там регулярно літав дрон, який і заважав це зробити.

Наразі їх забрали, перевантажили в інший автомобіль. Тіла відправили на експертизу, після чого буде проведено похорон.

На Сумщині росіяни розстріляли лісників Фото: ТСН На Сумщині росіяни розстріляли лісників Фото: ТСН На Сумщині росіяни розстріляли лісників Фото: ТСН На Сумщині росіяни розстріляли лісників Фото: ТСН На Сумщині росіяни розстріляли лісників Фото: ТСН На Сумщині росіяни розстріляли лісників Фото: ТСН

Нагадаємо, 14 червня пресслужба Сумської ОВА повідомила про загибель семи працівників Держлісгоспу. В адміністрації стверджують, що співробітники потрапили під артилерійський обстріл, пересуваючись автомобілем УАЗ.