Командував 35 армією: розвідка Британії підтвердила загибель генерала РФ

За інформацією спецслужби, ліквідували Сергія Горячева ще 12 червня. Війська його армії були присутні під час боїв у Бучі, а потім зазнали колосальних втрат під Ізюмом.

Українським військовим вдалося ліквідувати російського генерал-майора Сергія Горячева, і це перша подібна втрата супротивника з початку 2023 року. Про це йдеться у звіті британської розвідки, яка опублікована у соціальній мережі Twitter 16 червня.

За інформацією аналітиків, майже, напевно, можна заявити про те, що смерть російського генерал-майора сталася 12 червня. Відразу після того, як було завдано удару по командному пункту на окупованій частині південних областей України.

Сергій Горячев був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії (35 ОВА).

"Оскільки призначений командувач 35-го ОВА генерал-лейтенант Олександр Санчик, як повідомляється, заповнює прогалину у вищому штабі, існує реальна ймовірність того, що Горячев був виконувачем обов'язків командувача армії на момент своєї смерті", — йдеться в повідомленні.

У британській розвідці зазначили, що це перший російський генерал, якого було вбито на цій війні з початку 2023 року.

Ця подія продовжила військовий послужний список для 35-ї загальновійськової армії. Спочатку вони були присутні під час різанини у Бучі Київської області, а вже у червні минулого року були розгромлені в районі Ізюму Харківської області.

У британській розвідці підтвердили загибель російського генерала Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 15 червня повідомлялося, що на Таврійському напрямку ліквідували 4 роти РФ та під 60 одиниць техніки. У росіян поменшало 1 вертольота, 14 танків, 10 БМП, кілька САУ та іншої техніки, розповів командувач Олександр Тарнавський.