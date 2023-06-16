Україна вивчає стан австралійських винищувачів F/A-18 Hornet, – посол

Попри те, що український уряд ще не подав запиту на постачання, вже зараз Україна вивчає стан та можливості F/A-18. За повідомленням джерел журналістів, у США прихильно ставляться до ідеї постачання австралійських літаків.

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко розкрив деталі вивчення австралійських винищувачів F/A-18 Hornet, які перебувають на зберігані. Про це повідомляє The War Zone.

У інтервʼю виданню посол заявив, що Україна перебуває на ранній стадії вивчення технічних характеристик та експлуатаційних можливостей палубних винищувачів F/A-18 Hornet. За словами Мирошниченка, офіційно Україна ще не робила запит до Австралії щодо можливості постачання літак Hornet.

Проте чутки про можливе постачання все більше наростають навколо.

Україна почала розглядати технічний стан Hornet

"Міжнародні переговори на високому рівні між Австралією, Україною та Сполученими Штатами тривають щодо долі списаного винищувача, що може стати найбільшою в історії передачею військової техніки іноземній державі", — написали в австралійській телерадіокомпанії.

У іншому виданні Australian Financial Review пішли далі й стверджують, що адміністрація Байдена прихильно ставляться до ідеї постачання австралійських винищувачів Україні.

Але американський високопосадовець на умовах анонімності сказав The War Zone, що наразі немає жодних перемовин між США та Австралією щодо постачання літаків. Дії українців він назвав такими, що мають сенс.

"Адміністрація Байдена безумовно, хоче, щоб Україна отримала літаки", — сказав чиновник.

Що відомо про австралійські F/A-18 Hornet?

У 2021 році Австралія зняла з озброєння літаки FA/-18A/B. Підрядник з Техасу RAVN Aerospace уклав угоду про закупівлю до 46 винищувачів. Зазначається, що RANV нібито готові перепродати літаки Україні, якщо буде схвалення уряду США, які володіють інтелектуальною власністю.

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В липні австралійський уряд має оголосити новий пакет військової допомоги, і ЗМІ пишуть, що в ньому можуть бути і літаки F/A-18.

Нагадаємо, 13 червня ЗМІ писали, що Україна нібито відправила запит до Австралії щодо винищувачів F/A-18 Hornet.

6 червня австралійські видання писали, що Австралія може передати 41 літак F/A-18 Hornet Україні.