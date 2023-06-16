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"Порт чекає на "бавовну": окупанти розчищають залізничні станції в Маріуполі для військових поставок (відео)

Фото: Скриншот | Окупанти почали розчищати залізницю у захопленому Маріуполі (ілюстративне зображення)

Тепер маршрут постачання російських окупантів виглядає так: Маріупольський порт-Маріуполь — залізничний вузол до Волновахи — автомобілями на Вугледар.

Російські окупанти почали шукати нові можливості постачання боєприпасів з Маріуполя в Вугледар Донецької області та на Бердянський напрямок. Роботи на деяких ділянках уже розпочалися. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі 16 червня.

За його словами, противник почав розчищати залізничні колії з Маріупольського порту до місцевого вокзалу, після чого боєприпаси мають поставлятись на зайняті росіянами позиції.

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"Враховуючи, скажімо, наявність Маріупольського та Бердянського напрямків вони вирішили залучити порт для постачання БК на лінію Волноваха — Вугледар", — йдеться у повідомленні.

Тепер маршрут поставок російських окупантів виглядає так: Маріупольський порт-Маріуполь — залізничний вузол до Волновахи — автомобілями на Вугледар.

Росіяни розраховують, що все це допоможе їм при відображенні контрнаступу ЗСУ.

"Опціонально — автодоставка БК з Маріуполя на Бердянський напрям. Поки — це плани та фантазії. Але перші кроки для того почали робити. Що тут скажеш. Порт чекає на бавовну", — підсумував радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, 14 червня повідомлялося, що росіяни вивозять награбоване в танках через Маріуполь. Окупанти використовують дорогу вздовж морського узбережжя для того, щоб доставляти боєприпаси на фронт і вивозити награбоване майно у напрямку до Росії.

26 травня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що частина російських окупантів, які несли службу в районі Волновахи Донецької області, покинули свої позиції та почали тікати.