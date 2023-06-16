"Порт чекає на "бавовну": окупанти розчищають залізничні станції в Маріуполі для військових поставок (відео)

Тепер маршрут постачання російських окупантів виглядає так: Маріупольський порт-Маріуполь — залізничний вузол до Волновахи — автомобілями на Вугледар.

Російські окупанти почали шукати нові можливості постачання боєприпасів з Маріуполя в Вугледар Донецької області та на Бердянський напрямок. Роботи на деяких ділянках уже розпочалися. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі 16 червня.

За його словами, противник почав розчищати залізничні колії з Маріупольського порту до місцевого вокзалу, після чого боєприпаси мають поставлятись на зайняті росіянами позиції.

"Враховуючи, скажімо, наявність Маріупольського та Бердянського напрямків вони вирішили залучити порт для постачання БК на лінію Волноваха — Вугледар", — йдеться у повідомленні.

Тепер маршрут поставок російських окупантів виглядає так: Маріупольський порт-Маріуполь — залізничний вузол до Волновахи — автомобілями на Вугледар.

Росіяни розраховують, що все це допоможе їм при відображенні контрнаступу ЗСУ.

"Опціонально — автодоставка БК з Маріуполя на Бердянський напрям. Поки — це плани та фантазії. Але перші кроки для того почали робити. Що тут скажеш. Порт чекає на бавовну", — підсумував радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, 14 червня повідомлялося, що росіяни вивозять награбоване в танках через Маріуполь. Окупанти використовують дорогу вздовж морського узбережжя для того, щоб доставляти боєприпаси на фронт і вивозити награбоване майно у напрямку до Росії.

26 травня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що частина російських окупантів, які несли службу в районі Волновахи Донецької області, покинули свої позиції та почали тікати.