Ротація росіян під Бахмутом: прикордонники влаштували новеньким пекельне "ласкаво просимо"

Аеродзвідка прикордонників з повітря вистежила, що окупанти мають провести ротацію, а артилеристи завадили цьому процесу.

На Бахмутському напрямку російські окупанти проводять ротацію своїх підрозділів. На одній з ділянок фронту українські прикордонники влаштували російським підрозділам, які прибули на заміну, пекельне "ласкаво просимо". Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

"Бахмутська ротація. Прикордонники зустрічають "новеньких". Аеророзвідка ДПСУ з повітря встановила проведення заміни в підрозділі противника. Вогонь мінометів і гранатометів відповів новоприбулим: "Ласкаво просимо!", — йдеться в повідомленні.

На відео, яке оприлюднили в ДПС, видно результативність роботи українських прикордонників. Завдяки їхній "гостинності" російських окупантів вже ніколи не замінять на їхніх позиціях восьмеро вояків, тимчасово не замінять — шестеро.

Нагадаємо, що українські прикордонники виявили та знищили дроном станцію радіоелектронної боротьби, яку росіяни сховали на території Бєлгородської області.

Раніше повідомлялося, що в Україні судили прикордонника, який відмовився брати до рук зброю. Чоловік заявив, що воювати йому не дозволяють релігійні переконання.