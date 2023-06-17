"Можемо повторити": у ОК "Південь" повідомили про ризик використання техногенного шантажу Росією

Окупанти "доведені до певної міри розпачу та можуть використовувати вибухові команди, щоб створювати техногенні катастрофи".

Можливість російської терористичної армії влаштовувати нові техногенні катастрофи біля України є серйозним ризиком України. Ворожі сили можуть використовувати спеціальні вибухові команди або інші засоби для проведення терористичних актів, які можуть призвести до техногенних катастроф та загрожувати безпеці громадян. Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Ймовірно, через свій розпач окупанти наважаться на подальші небезпечні дії. Проте українські військовослужбовці беруть це до уваги та активно готуються до протидії ворогові, враховуючи різні можливі сценарії подій.

"Потрібно розуміти, що вони зараз доведені до певної міри відчаю і можуть використовувати вибухові команди для того, щоб створювати такі техногенні катастрофи. Це враховано і з цим працюємо далі", – сказала Гуменюк.

Представники ОК "Південь" зазначили, що зараз російські сили можуть використати пропагандистське гасло "можемо повторити" у контексті техногенного шантажу. Раніше ворог уже намагався залякати Україну провокаціями, такими як спроба вибуху на Запорізькій атомній електростанції, техногенна катастрофа на заводі "Титан" у Армянську та підрив дамби на Каховській ГЕС. На жаль, останній інцидент із греблею вже стався.

"Ми пам'ятаємо, що шантажували вони і із Запорізької АЕС, потім Каховська дамба та Кримський Титан. Зараз вони також намагаються тиснути шантажем і виявляють інтерес до інших гідротехнічних споруд нашого регіону", — пояснили у ОК "Південь".

Нагадаємо, що в інтернеті активно поширюються відеоматеріали, створені російською пропагандою і які містять натяки на можливий підрив Запорізької атомної електростанції (АЕС). Так ворог намагається створити атмосферу страху та навмисно залякати українських громадян.

Нагадаємо, Фокус вже писав, що Україна після війни вимагатиме від Росії репарації за завдану шкоду через підрив греблі Каховської ГЕС.