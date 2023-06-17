Росіяни обстріляли Костянтинівку: є постраждалі, зокрема дитина (фото)

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено 11 житлових будинків, гараж, автомобіль, газопровід та електромережі.

У суботу, 17 червня, російські військовослужбовці обстріляли Костянтинівку Донецької області зі ствольної артилерії. Є постраждалі, серед яких 9-річна дитина. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

За даними слідства, атака окупантів на Костянтинівку сталася близько 10.20.

"В результаті влучення снарядів по приватному сектору отримала поранення 9-річна дівчинка. У неї діагностовано закриті травми грудної клітки та живота, відкритий перелом плеча, рвані рани ніг та множинні садна тіла", – йдеться у публікації.

Також повідомляється, що до лікарні з осколковим пораненням ноги потрапила жінка віком 57 років. Наразі стан постраждалих оцінюється як стабільний.

У пресслужбі зазначають, що внаслідок ворожого обстрілу зазнали пошкоджень 11 житлових будинків, гаражне приміщення, автомобіль, газопровід та електромережі.

"За попередніми даними, населений пункт обстріляли зі ствольної артилерії", – інформують в ОГП.

Цього ж дня російські загарбники вистрілили з протитанкової установки по цивільному автомобілю у Харківській області. За уточненими даними ОВА, загинули 2 людини, які були волонтерами.

16 червня російські окупанти здійснили масований обстріл Херсона. Внаслідок атаки 23 людини отримали поранення, серед них троє дітей. Через обстріл пошкоджено медустанову, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автомобілі, лінії електропередач.