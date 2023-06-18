На Одещині співробітники військкомату відкрили стрілянину під час затримання, — соцмережі (відео)

За словами очевидців пригоди, співробітники ТЦК нібито стріляли під час спроби затримати перехожого. У поліції поки не відреагували на те, що сталося.

У місті Рені Ізмаїльського району Одеської області співробітники територіального центру комплектування та соцпідтримки (військкомат) нібито стріляли у повітря на місцевому ринку. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За словами очевидців, інцидент стався під час спроби затримання чоловіка, якого мали намір відправити до ТЦК. Судячи з відео, стрілянина на ринку викликала обурення відвідувачів, а співробітникам військкомату довелося піти, щоб не провокувати подальшого розвитку конфлікту.

Реакція ТЦК та поліції

Зазначимо, що в Одеському обласному ТЦК та СП поки що не коментували стрілянину в Рені.

В Ізмаїльському районному відділі поліції також не коментували інцидент.

Нагадаємо, 10 червня стало відомо, що в Одесі музикантів київської електронної групи Junket затримали співробітники територіального центру комплектування та відправили на проходження військово-лікарської комісії, звідки ті вирушили на службу до армії.

Раніше, 24 квітня, повідомлялося, що в Одесі очевидці стверджували, що співробітники територіального центру комплектування затримали чоловіків на вулиці та утримують у військкоматі.