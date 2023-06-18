"Це велика помилка": експосол США розкритикував НАТО за недостатні обсяги допомоги ЗСУ

За словами дипломата Майкла Макфола, якби озброєння було більше, це дозволило б українським захисникам звільнити всі території до кінця року. Новий прогноз він озвучити не наважився.

Експосол Сполучених Штатів Америки та співголова міжнародної робочої групи із санкцій проти РФ Майкл Макфол заявив, що за правильного розподілу допомоги Україна може перемогти війну до кінця року. Про це він розповів в інтерв'ю проекту "Донбас Реалії" 17 червня.

За його словами, країни Заходу мають зробити все необхідне для завершення повномасштабної війни на умовах України. Сам дипломат також має власне бачення того, як швидко це може статися.

"Я це написав, але адміністрація Байдена та інші західні країни НАТО цього не почули. Я хотів, щоб вся зброя, яка забезпечила б перемогу, була вже відправлена. Вони вирішили інакше. Це їхнє рішення, не моє", — йдеться в повідомленні.

У своїй статті під назвою "Як зробити прорив в Україні", яка була випущена в січні цього року, Майкл Макфол писав, що Україні потрібно виділити стільки озброєння та фінансової допомоги, скільки було б достатньо для швидкого виходу на кордони 1991 року. За такого сценарію війна закінчилася б до кінця року.

Американський дипломат не став давати нових прогнозів, адже його пропозиція була відкинута. Більше того, він ще раз нагадав, що українські війська можуть робити набагато більше, ніж очікують від них західні союзники.

"Про майбутнє — я не військовий експерт, але нагадаю, як багато аналітиків півтора роки тому розраховували, що Росія переможе за кілька днів, що за кілька днів російські солдати будуть у Києві, і це була величезна помилка. Я нагадаю також, як аналітики минулого восени не очікували на український успіх у Харківській та Херсонській областях, тому я не знаю, що буде далі, але вважаю, що українці весь час робили більше, ніж ми від них очікували", — підсумував Майкл Макфол.

Нагадаємо, 11 травня повідомлялося, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк не підтримав заклик ООН щодо завершення війни в Україні. За його словами, такий сценарій можливий лише після повернення Росією всіх земель, включаючи окуповані у 2014 році.