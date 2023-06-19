"Велика війна триває": у Зеленського розповіли, що може чекати на Україну восени та взимку

Як зазначив радник голови ОП Михайло Подоляк, поки в Україні триватиме війна, Росія вдаватиметься до однакових терористичних актів і знову спробує бити по критичній інфраструктурі.

Українцям слід готуватися до чергових масованих ударів ЗС РФ восени та взимку. Про це розповів радник глави Офісу президента в інтерв'ю інформаційному агентству "РБК-Україна", опублікованому 19 червня.

Подоляк зазначив, що громадянам України потрібно розуміти, що "велика війна все ще продовжується". Однак умови зараз відрізняються від початку конфлікту.

"Поки війна не закінчиться, необхідно бути готовими до всього і розуміти, що в Росії обмежена кількість інструментів для впливу на хід бойових дій. Вона покладається в основному на терористичні методи, такі як використання залишків крилатих ракет, балістичних ракет, гіперзвукових і безпілотних літальних апаратів" для атак на громадянське населення та критичну інфраструктуру, включаючи енергетичні системи", — розповів Подоляк.

При цьому представник ОП наголосив, що попри загрози обстрілів з боку РФ Україна має вкладати значні кошти у відновлення та розвиток трансформаторних підстанцій, розподільчих мереж та інших інфраструктурних об'єктів.

"І це все держава робитиме. Але тим часом маємо розуміти, поки війна не закінчиться, Росія використовуватиме одні й ті самі терористичні інструменти. Маємо це усвідомлювати", — додав Подоляк.

Нагадаємо, 31 травня в "Укренерго" розповіли, що влітку поточного року ситуація з енергосистемою в Україні буде напруженою, але наразі немає підстав говорити про невідворотні відключення світла або блекаути.

Раніше, 24 травня, стало відомо, що Україна відмовилася від експорту електроенергії в інші країни, оскільки потребує покриття власного споживання.