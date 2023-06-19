Є така опція: у Зеленського попередили про можливу атаку РФ на Запорізьку АЕС

В Офісі президента зазначають, що наслідки екологічної катастрофи, яка виникла через вибух Каховської ГЕС, здаються незначними порівняно з потенційною масштабною екологічною катастрофою, яка може статися при спробі Росії підірвати ЗАЕС.

Росія може атакувати Запорізьку атомну електростанцію через відсутність у неї військових інструментів для впливу на перебіг бойових дій в Україні. Таку думку висловив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у своєму інтерв'ю інформаційному агентству "РБК-Україна", опублікованому 19 червня.

За словами Подоляка, Росія використовує такі інструменти, як підрив греблі Каховської ГЕС у спробі змусити міжнародну спільноту припинити підтримку України та "визнати їхнє право на насильство та окупацію".

"Однак світова спільнота розуміє, що Україна не погодиться з такими пропозиціями. Росії дійсно доступна опція атакувати ЗАЕС, і ми повинні постійно про це говорити. Тому що екологічна катастрофа, спричинена вибухом Каховської ГЕС, є мізерною порівняно з екологічною катастрофою пан'європейського масштабу, яка може статися за умови спроби Росії підірвати ЗАЕС", — зазначив Подоляк.

Чи може Україна запобігти атаці на ЗАЕС

За словами радника голови ОП, існують механізми, які можуть допомогти запобігти загрозам щодо ЗАЕС.

"По-перше, необхідно визнати наявність ризиків і не нехтувати ними. По-друге, слід визнати, що ці ризики пов'язані з ядерною енергетикою. По-третє, Україна запропонувала план, який включає створення демілітаризованої зони та обов'язкове виведення російської важкої техніки або просто російських військ у повному обсязі", — пояснив Подоляк.

За його словами, персонал атомної станції має бути виключно українським, а якщо глобальна спільнота зацікавлена, то може бути розміщена моніторингова місія МАГАТЕ.

"Але якщо ви це пропонуєте від глобальної спільноти, не від України, а від глобальної спільноти, і якщо Росія не хоче це прийняти – тоді один інструмент є досить жорстким – санкції на "Росатом", – додав Подоляк.

Чи можливі переговори з Росією

На думку Михайла Подоляка, коли говорять про несправедливу війну та пропонують сісти за стіл переговорів, по суті йдеться про капітуляцію. Однак на цьому етапі війни переговори з Росією неможливі.

"Які переговори з убивцею ти хочеш провести? Про що? Про те, щоб дати час вбивці підготуватися до наступного етапу і тебе добити, а в цей час провокувати тебе терактами, провокувати тебе політичними вбивствами, збільшити витрати на глобальну пропаганду, збільшити інформаційний тиск тому, що Україна – це нацисти?" — зауважив Подоляк.

Радник глави ОП додав, що переговори з Росією означатимуть поразку для України, а також те, що військово-політичне керівництво РФ не покарає за свої злочини, скоєні проти українців.

"У мене тоді питання: а чому Росія, яка не програла війну, не захоче реалізувати свої амбіції на інших територіях, в інших регіонах? Чому вона має не фінансувати терористичні угруповання, не фінансувати державні перевороти в інших країнах, не фінансувати міграційні кризи, продовольчі кризи? Чому країна, на тлі величезної кількості воєнних злочинів, має поводитися інакше?", — додав Подоляк.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Михайло Подоляк розповів про те, що українцям варто бути готовими до повторення атак ЗС РФ на критичну інфраструктуру восени та взимку.

Також радник глави ВП заявив, що Київ не має потреби завдавати ударів по території РФ. За його словами, війна сама "перекочує" на територію країни-агресора.