"Не буде швидкою перемогою": скільки Україна пробиватиметься до Азовського моря, — аналітик.

На думку німецького оглядача Юліана Репке, наступ ЗСУ просувається досить повільно. Він вказує на карту воєнних дій та зазначає, що українські захисники відвоювали небагато території за останні два тижні.

Силам оборони України знадобляться місяці, щоб підійти до узбережжя Азовського моря. Так військовий аналітик Юліан Репке оцінює поточний хід контрнаступної операції ЗСУ. Про це повідомляє таблоїд Bild.

Достатньо подивитись на карту, пояснив Репке, щоб упевнитись у тому, наскільки складно українським військам дається просування. Експерт німецького медіа оцінює успіхи ЗСУ як незначні.

"Потрібно сказати, як мало вони змогли звільнити за останні два тижні", — заявив він. Репке навів відомості, згідно з якими на сьогодні Україна звільнила сім сіл у районі Великої Новосілки Донецької області та два населені пункти під Оріховим Запорізької області. Німецький оглядач, зважаючи на все, розраховував на стрімкий прорив, на зразок тогорішнього Харківського наступу України.

Якщо оцінювати, скільки ще належить пройти, то стає очевидно: поточна контрнаступальна операція не буде швидкою перемогою і, судячи з усього, розтягнеться на місяці, "перш ніж [війська] досягнуть моря", зазначив Репке.

Нагадаємо, що німець аналізує можливі помилки наступального угрупування ЗСУ, а його публікація, що вийшла 9 червня, була присвячена ураженню німецької системи ЗРК Iris-T, вартістю майже 20 млн євро.

19 червня повідомлялося про недоліки російських саморобних РСЗВ. Поява блоку некерованих ракет на техніці кустарного виробництва здивувала авторів Forbes. Авіація має балістичні комп'ютери, що визначають необхідний кут атаки — тоді як на наземній техніці такої можливості немає.