Стрілянина під час вручення повістки на Одещині: з'явилася реакція ТЦК та поліції

У військкоматі визнали, що їхній співробітник вистрілив у повітря в громадському місці "з метою зупинення групового тиску". Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на інцидент зі стріляниною під час вручення повістки у місті Рені Одеської області. Про це стало відомо з офіційної сторінки відомства у Facebook 19 червня.

У публікації йдеться, що між місцевими жителями та співробітниками одного з районних ТЦК та СП спалахнув конфлікт, через що один із військкомів відкрив вогонь.

"З метою зупинення групового тиску на військовослужбовців один з них зробив постріл у повітря зі стартового пістолета в громадському місці", — написали у відомстві.

У ТЦК також заявили, що невдовзі на місце конфлікту прибули правоохоронці. Військовим командуванням призначено службове розслідування інциденту.

Що кажуть у поліції

Згідно з заявою Головного управління Національної поліції в Одеській області, те, що сталося на ринку, було кваліфіковане як хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, пристосованого для завдання тілесних ушкоджень.

Повідомляється, що правоохоронці встановили особи всіх учасників конфлікту, а також зібрали речові докази. За фактом стрілянини розпочато кримінальне провадження.

У поліції також заявили про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Статтею передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Стрілянина в Рені: що відомо

У неділю, 18 червня, Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що у місті Рені Ізмаїльського району Одеської області співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки стріляли у повітря на місцевому ринку.

За словами очевидців, інцидент стався під час спроби затримання чоловіка, якого мали намір відправити до ТЦК.

Нагадаємо, що 9 червня стало відомо, що музикантів київської електронної групи Junket затримали співробітники територіального центру комплектування в районі залізничного вокзалу в Одесі.

Раніше, 28 травня, ми також писали про те, що співробітники одного з Київських військкоматів вручали повістки киянам, які відпочивають у лісі.